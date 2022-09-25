Mevsimin ilk karı düştü! 6 il beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Bir çok yayla sakini Eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.

BİR ÇOK YAYLADA KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

Trabzon'un Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede bir çok yaylada kar yağışı görüldü. Kar yağışının görüldüğü yaylalar arasında yer alan Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi. Hancı, karın havaların soğuması ile birlikte kendini gösterdiğini belirterek yaylaların her mevsim güzel olduğunu belirtti.

2105 METRE YÜKSEKLİKTE HAVA SICAKLIĞI -1'E DÜŞTÜ



Rize'de Anzer Balının üretildiği İkizdere ilçesine bağlı 2105 metre yükseklikteki Anzer Yaylasında ve kentin bir çok yaylasında hava sıcaklığının -1 derecelere düşmesi ile birlikte kar yağışı görüldü. Yöre sakinleri kar yağışını ve yaylayı cep telefonları ile görüntüledi.



MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ



Artvin, Karçal Dağı'nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi. Yaylada yaşayan Necat Azman, cep telefonuyla kar yağışını kayıt alarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi.

SAĞANAK YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI



Gümüşhane'de günlerdir süren soğuk hava ve sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü.



BAYBURT'UN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ



Bayburt'un yüksek rakımlı köy ve yaylaları havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü. Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.



ERCİYES BEYAZ ÖRTÜSÜNÜ GİYDİ



Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na 22 Eylül'de mevsimin ilk karının yağmasının ardından, gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı'nda en yüksek sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçüldü.