Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Hakkınızı helal edin' mesajı atıp, babasının mezarı başında intihar etti

Bolu'da, ekonomik ve ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Dursun Y. (40), yakınlarına cep telefonundan 'Ben babamın yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin' mesajı gönderip, babasının mezarı başında tüfekle intihar etti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolu'da yaşayan, 4 çocuk babası Dursun., iddiaya göre, sabaha karşı cep telefonundan bazı yakınlarına 'Ben babamın yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin' mesajını gönderdi. Sabah uyandığında mesajı okuyan ve ismi öğrenilemeyen kuzeninin aradığı Dursun Y., cep telefonunu açmadı. Şüphelenerek, saat 10.00 sıralarında, Seyit Köyü Mezarlığı'na giden kuzeni, Dursun Y.'yi babasının mezarı yanında kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.
 
Kuzenin ihbarı üzerine mezarlığa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Dursun Y.'nin başına dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdiğini belirledi.
 
Bir süredir ekonomik ve ailevi sorunlar nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Dursun Y.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

Muş´taki çatışma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA