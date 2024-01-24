Millî Eğitim Bakanlığı, ''Maziden Atiye Ahlat'' öğrenci kampı projesini uygulamaya başladı

Millî Eğitim Bakanlığı; tarihî, siyasi ve kültürel açıdan önemli bir merkez olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde birer haftalık iki grup hâlinde organize ettiği öğrencilerle birlikte "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci kampı projesini uygulamaya başladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlayan program, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilindeki iki haftayı kapsıyor.

21 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat tarihine kadar sürecek programa Erzincan ve çeşitli illerinden öğrenci ve koordinatör öğretmenler katılıyor.

Proje; Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanıyor.

Projeyle ortaöğretim kademesinde eğitim gören ve alanında akademik başarısı, sosyal ve kültürel yetenekleri ile öne çıkmış gençlerin başarılarının takdir edilerek desteklenmeleri amaçlanıyor.

Ayrıca gençlere millî tarih şuuru kazandırılması, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesinin sağlanması, maziden gelen tarih ve medeniyet mirasımıza sahip çıkarak geleceğe ait ufuklarını ve görüş açılarını genişletecekleri, karşılaştıkları olaylara ilişkin sorgulama yeteneklerini geliştirecekleri yeni "Türkiye Yüzyılı"nın birer ferdi olarak yetişmeleri hedefleniyor.

'SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI DA GEZİ PROGRAMINDA'



Program kapsamında öğrencilerin çok yönlü desteklenmesi için tarihî ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Abdurrahman Gazi Kümbeti, Ahlat Selçuklu Şehitliği, Emir Bayındır Köprüsü, Meydan Cami, Harabe Şehir, Mağara Evler, Osmanlı Kalesi ve müze ziyaretleri başlıca gezi programları arasında yer alıyor.