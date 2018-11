Milli Piyango sonuçları 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listesi MPİ 2018! Milli Piyango sonuçlarında büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları son dakika bilgisine haberimizden erişim sağlayabilirsiniz. Şans oyunu tutkunları kısa yoldan zengin olmak için her ayın 9,19 ve 29’nda Milli Piyango oyununu oynuyor. Oyunun özellikleri ise şu şekilde; Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır. İşte 29 Kasım 2018 Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi star.com.tr’de…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 KASIM 2018

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı

Yeni yıl yaklaştı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için heyecan da başladı. Peki yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Çeyrek ikramiye bile göz kamaştırıcı. O nedenle "Ya çıkarsa?" ihtimali gözardı edilmemeli. Ve biletin sahte olmadığından da emin olunmalı.

Milli Piyango satıcısı Tarık Turhan, "Bir kere sabit yerlerden almaları daha avantajlı ama seyyarlar da önce alırken bir kere seyyarların bayi olup olmadıklarına baksınlar. Yaka kartları vardır onlara dikkat etsinler. Sahte biletler falan da yapabiliyorlar. Bunlara da dikkat etsinler" uyarısında bulundu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 KASIM 2018

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli Ankara'dan çıktı. İşte, İşte, 19 Kasım Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

121220

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

146966

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

495334

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

184038 424831

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

135409 258089 451609

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

05787 06123 15933 29668 42806 44286

60907 85241 91595 96845

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0296 0321 0505 6296 6394 6794

7619 8551 8775 8975

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

032 163 167 213 222 363

397 579 605 894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 24 37 46 51 54

57 63

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

021220 101220 111220 120220 121020 121120

121200 121210 121221 121222 121223 121224

121225 121226 121227 121228 121229 121230

121240 121250 121260 121270 121280 121290

121320 121420 121520 121620 121720 121820

121920 122220 123220 124220 125220 126220

127220 128220 129220 131220 141220 151220

161220 171220 181220 191220 221220 321220

421220

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

Oyunun Özellikleri

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.