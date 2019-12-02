Milyonluk hurda
Antalya’da Ukraynalı Mark First’in kullandığı lüks otomobil, kontrolden çıktı.
Otomobil, önce bariyerlere, ardından da kamyona çarparak durdu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araç kullanılmaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra araç trafik otoparkına çekildi. Mark First’in kaza yaptığı aracın piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu kaydedildi.
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