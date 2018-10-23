Mini futbol sahalarıyla çocuklar doyasıya eğleniyor

Ümraniye Belediyesi son 15 yılda tüm hizmetler de olduğu gibi spor hizmetinde de yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. İlçe genelinde geçtiğimiz sene başlatılan mini futbol sahaları hizmeti ile çocuklar geleceğin futbolcuları olmak için ter döküyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlayarak oyun ihtiyaçlarını güven içinde karşılayabilecekleri alanlar oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl Ümraniye Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve bu yıl da devam eden mini futbol sahaları ile çocukların; trafiğe açık sokaklarda oynamak yerine daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarını sağlayacak. Ayrıca çocukları alkol, uyuşturucu vb. kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, güçlü, zinde, dinamik ve sağlıklı düşünebilen nesiller olarak yetişmelerine katkıda bulunuyor.

Esenevler, Çamlık, Tatlısu, Adem Yavuz, Altınşehir, İstiklâl, Atatürk, İnkılâp ve Çakmak Mahallelerinde yapımı tamamlanan mini futbol sahaları ilçe genelinde Ümraniye Belediyesi tarafından uygun görülen yerlere yapılıyor.