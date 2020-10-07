Motosikletin otomobilin altına girdiği anlar kamerada

IHA 07 Ekim 2020 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 20:47

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfeler istikametine doğru seyir halinde olan A.H. idaresindeki 54 ZU 667 plakalı Fiat marka otomobil, tali yola sapmak için manevra yaptığı esnada Akyazı şehir merkezine doğru seyir halinde olan M.G. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada otomobil altında sürüklenerek yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar ve motosiklet sürücüsünün yerde sürüklendiği anlar yer aldı. Kaza sonrası vatandaşların da bölgeye koştuğu anlar görüntülere yansıdı.