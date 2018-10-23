Muayeneye gitti girişimci oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan fizik mühendisi Tuba Namdar, 15 yıl önce üniversiteden mezun olup bir süre eşine ait elektronik şirketinde çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi.

On iki yıl önce gittiği hastanede muayene sırasında masalarının üzerindeki bez örtülerin ters çevrilerek kullanıldığını gören Namdar, "Tek kullanımlık örtüler yapılabilir mi?" sorusu ile sektör araştırması yaptı.

Bu yönde sektörde açık olduğunu gören 2 çocuk annesi Namdar, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait İŞGEM'de üretime başladı.

Yıllar içinde artan taleple işlerini büyüten, Avrupa ülkelerine ihracat yapan Namdar'ın şimdiki hedefi ise Ortadoğu ve Afrika ülkelerine açılmak.

Tuba Namdar, AA muhabirine, 12 yıldır üretim yaptığını ve firmasında 5 kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

Üniversiteden sonra evlenip iki çocuk sahibi olduğunu anlatan Namdar, şöyle devam etti:

"Eşimin elektronik şirketinde çalışıyordum Ona yardımcı oluyordum ancak zaman zaman gittiğim sağlık kurumlarında muayene masalarındaki örtülerin çabuk kirlendiğini, basit bir kan alınırken bile örtüye kan damlayınca değiştirilmesi gerektiğini fark ettim. Ancak bezden örtüler bazen değiştiriliyor bazen çok kirlenmediği için ters düz çevrilip tekrar kullanılıyordu. Bu konu ilgimi çekti. 'Yurt dışında nasıl oluyor?' diye araştırma yaptım. Araştırma sonucunda tek kullanımlık muayene masası örtüsü imalatı yapmaya karar verdim Eşimin desteği ile bu işe başladım. Tamamen yerli ve mili olarak üretimini yaptığımız tek kullanımlık muayene masa örtülerini Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz.''

Namdar, geldiği noktada özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ürünlerini ihraç etmeyi planladığını aktardı.

"Bulgaristan, Romanya, Cezayir'e ihracat yapıyoruz"

Ürettiği muayene masası örtülerinin sıvı geçirmez olduğunu ve yatağı koruduğunu vurgulayan Tuba Namdar, şunları kaydetti:

''Tek kullanımlık masa örtülerini ülkemiz dışarıdan alıyordu. Bazı hastaneler kullanmıyordu bile. Günlük 750 ile bin 200 arasında tek kullanımlık muayene masası örtüsü üretiyoruz. Talebe göre üretim kapasitemizi artırabiliyoruz. Bulgaristan, Romanya, Cezayir gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz ancak ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda olduğu gibi ben de 2023 yılına kadar daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyorum."’