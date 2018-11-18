Mucizemiz bilgi değil birey 

Dünyanın en kanlı iç savaşını yaşamasına rağmen yarım asırda sanayi ve teknolojide dünya devine dönen Güney Kore’nin eski Başbakan Yardımcısı ve Uzlaşma Bakanı Lee Jaejoung, ‘Kore Mucizesi’nin arkasında eğitimdeki üç kriterin yattığını söyledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde düzenlenen ‘Yarının Eğitimi’ başlıklı zirveye katılan Jaejoung, Star’ın sorularını cevapladı. Zirvenin amacını ve organizasyonu takdir ettiğini kaydeden Jaejoung, eğitimde önemli olanın bilgi değil doğru düşünme yöntemini öğretmek olduğunu söyledi. Jaejoung, “Eskiden çocuklara sınıflarda bilgiyi verip ezberlemelerini isterdik. Ama bugün, onlara bilgi vermekten çok hangi bilgiyi nasıl almaları gerektiğine yönelik eğitim veriyoruz. Artık onlardan yalnızca bilgiye sahip olmalarını değil, hayatlarını değiştirecek davranışları edinmelerini bekliyoruz. Dünyadaki farklı görüşleri algılayabilmelerini bekliyoruz” dedi.

BAŞARIDA ÜÇ KRİTER

Eğitimde öğrencilere verilmesi gereken üç ana unsurun olduğunu vurgulayan Lee, şunları söyledi: “İlk olarak, zamanın ruhunu yakalayıp daha gelişmiş bir demokratik toplumda yaşamak için demokrasiyi ve insan haklarını daha iyi anlamalarını istiyoruz ve önemsiyoruz. Daha sonra, II. Dünya Savaşı sonunda parçalanmış bir ülke ve savaşı iyi bilen bir toplum olarak değerler eğitiminde ‘barış’ın önemini öğrencilerimize aşılıyoruz. Son olarak ise, global bir vatandaş olmalarını amaçlıyoruz. Öğrencilerden gözlerini tüm dünyaya açmalarını bekliyoruz. Çok farklı ırklar ve ülkeler var. Tüm dünyada neler oluyor bilmeliyiz. Bu, öğrencilerin gözlerini açıp yeni hayata ulaşmaları için çok önemli.”