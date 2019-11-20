Muğla'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

Gümbet Mahallesi açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot tespit ederek durdurdu. Yapılan kontrolde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.