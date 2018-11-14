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Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yaklaşık bir ay süren takip ve incelemenin ardından Fethiye Körfezi Kızılada Güneyinde "Eliza 35" isimli tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada kadın ve çocukların da bulunduğu 31 Filistin, 11'i Suriye uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, 2 organizatör gözaltına alındı.

Bodrum Görecek Adası güneyinde de "AXİ-1" isimli sürat teknesi durduruldu. Teknede, 5 Filistin ve 4 Somali uyruklu 9 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği, organizatörlerin ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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