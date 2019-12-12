Muğla'da kaçak kazı operasyonunda 4 kişi yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Paşapınarı Mahallesi Medetbeleni mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.K, E.K, B.K. ve H.M'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandığı 1 kazaratar ve define aramada kullanılan kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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