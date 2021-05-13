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Yaşam

Muğla'da trafik denetimi

Muğla'da drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:03
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Muğla'da Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Menteşe ilçesinde Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli kara yolunda gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlendi, tam kapanma nedeniyle izin ve seyahat belgeleri kontrol edildi.

Emniyet kemerini takmadığı tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetim gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edecek.

Öte yandan, Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli kara yolu uygulama noktalarında da ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçta bulunan sürücü ve yolcuların izin ve seyahat belgeleri kontrol edildi, HES kodu sorgusu yapıldı.

Uygulama noktalarını ziyaret eden Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ekiplerin bayramını kutladı.

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