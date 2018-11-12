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Muş’ta 8 bin 328 kaçak sigara ele geçirildi

Muş’ta polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 8 bin 328 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sigara kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 8 bin 328 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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