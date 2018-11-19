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Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 21 kişi tutuklandı

Muş'ta, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi tutuklandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-15 Kasım tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, "Hırsızlık", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Tehdit ve hakaret", "Yaralama", "4733 sayılı Kanun'a muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Mala zarar verme", "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından haklarında 3 ay ile 14 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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