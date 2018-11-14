Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Mutlu gün fırsatçıları

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası, son dönemde sayıları hızla artan ve bir sektör haline gelen düğün fotoğrafçılığını sıkı takibe aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kimi fotoğrafçılar vergi ödeyerek çekimlerini gerçekleştirirken kimileri ise korsan çalışıyor. 

HAKSIZ KAZANÇ 

Bu kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı ve oda üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde çiftleri fotoğraflayan fotoğrafçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vergi vermeyen herhangi bir odaya kayıtlı olmayanlarla ilgili tutanak tutuldu. Vatandaşların çoğunlukla internet üzerinden buldukları fotoğrafçıların çekim sonrası albümlerini vermemesi gibi nedenlerle kendilerine ulaştıklarını belirten Camcı, çiftlerin mutlu günlerinde mağdur olmamaları için kayıtlı fotoğrafçılarla çalışmaları gerektiğini belirtti. Korsan  fotoğrafçıların sahte fotografları sosyal medyada yayınlayarak insanları kandırdığını ifade eden Camcı, “Savcılık aracılığıyla odamıza çok şikayetler geliyor. Albümlerimizi alamıyoruz, mutlu günümüz yarım kaldı diyorlar. Denetimlerimizi arttırıyoruz ki gençlerimizin bu mutlu günleri kararmasın” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA