Mutlu gün fırsatçıları

Kimi fotoğrafçılar vergi ödeyerek çekimlerini gerçekleştirirken kimileri ise korsan çalışıyor.

HAKSIZ KAZANÇ

Bu kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı ve oda üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde çiftleri fotoğraflayan fotoğrafçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vergi vermeyen herhangi bir odaya kayıtlı olmayanlarla ilgili tutanak tutuldu. Vatandaşların çoğunlukla internet üzerinden buldukları fotoğrafçıların çekim sonrası albümlerini vermemesi gibi nedenlerle kendilerine ulaştıklarını belirten Camcı, çiftlerin mutlu günlerinde mağdur olmamaları için kayıtlı fotoğrafçılarla çalışmaları gerektiğini belirtti. Korsan fotoğrafçıların sahte fotografları sosyal medyada yayınlayarak insanları kandırdığını ifade eden Camcı, “Savcılık aracılığıyla odamıza çok şikayetler geliyor. Albümlerimizi alamıyoruz, mutlu günümüz yarım kaldı diyorlar. Denetimlerimizi arttırıyoruz ki gençlerimizin bu mutlu günleri kararmasın” dedi.