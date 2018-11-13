Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Müzikle oynama isteğini reddeden eşini, 2 çocuğunun önünde öldürdü

Gaziantep'te, alkollü olduğu öne sürülen Sezer S. (24), evde müzik açarak oynamasını söylediği dini nikahlı eşi Sabiha Sepil'i (20), isteğini kabul etmedi diye 2 çocuğunun gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün gece Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Sezer S., müzik açarak 6 yıldır dini nikahlı birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Sabiha Sebil'den oynamasını istedi. Bu isteği kabul etmeyen Sebil ile Sezer S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezer S., evdeki av tüfeğini alarak 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde Sabiha Sepil'e peş peşe ateş etti. Sezer S., kanlar içinde yerde kalan Sepil'i bırakarak olay yerinden kaçtı.
 
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Sabiha Sepil'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2012'de evden kaçarak Sezer S. ile dini nikahlı yaşamaya başladığı öğrenilen Sepil'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
 
Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi teslim alan Sepil'in akrabalarından Faik Orhunlutaş, gece olayı duyunca eve gittiklerini belirterek, "Gece olayı duyarak eve gittiğimizde kadın yerde yatıyordu. Daha sonra alıp morga getirdiler. Çocuklara niye olduğunu sordum. Bana 'Babam anneme, kalk oyna, dedi, annem de, hayır, dedi'; bundan dolayı olduğunu söylediler. Tüfekle vurmuştu, ben gittiğimde saçmalar yerdeydi" dedi.
 
Polisin, olayın ardından kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Sezer S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

2019'da KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK burs ücreti zamları

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA