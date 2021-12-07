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Yaşam

Nadir rastlanıyor! 11 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Türkiye'de nadir rastlanan ördek türleri arasında bulunan ve kış göçmeni olarak da bilinen karabaş patka, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde görüntülendi.

AA7 Aralık 2021 Salı 15:42 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 15:42
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Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lagünde en son 2010'da görüntülenen 4 patka cinsinden biri olan karabaş patka, 11 sene sonra yeniden kayda alındı.

Karabaş patka bu yıl daha önce Çanakkale ve Trabzon'da birer birey olarak gözlemlenmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünde 11 yıl sonra 3 birey dişi karabaş patkanın, elmabaş, tepeli ve pasbaş patkalarla yerini almasının, kuş gözlemcileri ve doğaseverleri heyecanlandırdığını ifade etti.

  • Hersek Lagünü
  • karabaş patka
  • nadir

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