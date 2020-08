12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:02 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:02

Türk ve dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Cep Herkülü lakaplı milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan film, izlenme rekorları kırdı. Filmi izleyenler, Naim Süleymanoğlu Birleşmiş Milletler konuşması hakkında araştırma yapmaya başladı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu, amacına ulaşmış, Bulgaristan'daki Türklere yapılan zulmü BM konuşmasında dünyaya duyurmuştu. Filmi izleyenler Naim Süleymanoğlu Birleşmiş Milletler konuşmasını internette araştırmaya başladı. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmdeki Naim Süleymanoğlu'nun Birleşmiş Milletler konuşması haberimizde yer alıyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONUŞMASI

Naim Süleymanoğlu'nun dizanteri hastalığından henüz tam kurtulmamışken büyük bir çabayla kazandığı olimpiyat şampiyonluğu sonrası, kendini tüm dünyaya duyurmak için beklediği an gelmişti. Bulgaristan'da yaşayan Türk asıllı insanların yaşadığı zulmü duyuracak, tüm dünyaya 'özgürlük' diye haykıracaktı.

Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan Kominist Partisi hükümetini köşeye sıkıştırdığı Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşma ve sonrası.

"Eviniz, işiniz, hatta sevdiklerinizi kaybedebilirsiniz ama bir insanın hayatında kaybedebileceği en son şey kimliğidir. Bulgaristan'da yaşayan iki milyon Türk'ün isimleri değiştirildi. İşkence, zulüm gördüler. Bizim tek isteğimiz, evrensel insan haklarından, her bir dünya vatandaşı gibi faydalanalım. Doğduğumuz topraklarda, sahip olduğumuz kimliğimizle özgürce yaşamaktır. Bulgaristan Komünist Partisi bunu sağlayamıyorsa, o yerlerde yaşayan halkımızın, Anavatan'a Türkiye topraklarına dönmesine izin versin. Ben Naim SÜLEYMANOĞLU, bugün ve bundan sonra kırdığım her rekorun ardından, kazandığım her madalyanın peşinden, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK diye haykıracağım. Bunu sadece zulme uğramış Türk halkı için değil, insan hakları elinden alınmış her insan için..."

NAİM SÜLEYMANOĞLU BM KONUŞMASI SONRASI...

Naim Süleymanoğlu'nun Birleşmiş Milletler'deki bu konuşmasınan kısa bir süre sonra baskılara dayanamayan Bulgar Kominist Partisi lideri Todor Jivkov "Bulgaristan'ı kendi vatanı olarak görmeyen ve dış güçlerin müdahalesiyle ülkelerine karşı koyan, komünist partisine itaat etmeyen, kendini Bulgar hissetmeyen vatandaşlar Bulgaristan'ı terk edebilir." açıklamasıyla kendi deyimleriyle "Büyük Gezi"yi başlattı...

İşte filmdeki o sahne:





DÜNYANIN EN İYİ SPORCUSU

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994’te Bulgaristan’da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin’de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu’nun Aralık 2000’de Atina’da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1988 yılında Seul’da düzenlenen olimpiya’ta Türkiye adına katıldı ve Türk Hükümeti gerekli izini alabilmek için Bulgaristan’a 1 milyon doar ödedi. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. Süleymanoğlu böylece Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barselona Olimpiyatları’nda rakiplerini çok rahat geçerek altın madalyayı kazandı. Aynı sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI’NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1993 yılında Melbourne’de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazandır ve 2 de dünya rekoru kırmayı başardı.

1994 yılında İstanbul’da yapılan şampiyonada ilk defa Türk seyircisinin karşısına çıktı. Süleymanoğlu bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırmayı başarmış bu başarı sayesinde 3 altın madalya kazanmıştır.

1995’de Çin’de düzenlenen dünya şampiyonasında sakatlığı devam etmesine rağmen 3 altın madalya kazanmayı başarmıştır.

AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1988 yılında Cardiff’de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Süleymanoğlu, 3 altın madalya kazanmıştır.

1994 senesinde Varşova’da düzenlenen şampiyonada sadece üç kaldırış gerçekleştirdi ve burada 3 dünya rekoru kırmıştır. 1995 yılında Avrupa Halter Şampiyonası’nda sakat olmasına rağmen 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanmıştır.

Toplam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, son zamanlarda karaciğer yetmezliği hastalığı ile mücadele etmiştir.





NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN TARİHE GEEN BAŞARILARI

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ‘efsane’ oldu.

Spor otoritelerine göre ‘tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg’de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.