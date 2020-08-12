Naim Süleymanoğlu hastalığı nedir? Naim Süleymanoğlu neden ölmüştür?

12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan film büyük beğeni topladı. Filmde Türkiye'ye irtica etmesinin ardından olimpiat şampiyonasına 1 ay kala hastalanan Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı, izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Naim Süleymanoğlu yaşadığı sürede dizanteri hastalığına yakalanmış ve uzunca bir süre iyileşememiştir. Peki Naim Süleymanoğlu'nun yaşadığı dizanteri hastalığı nedir? Naim Süleymanoğlu neden ölmüştür? İşte Türk ve dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlunun hastalığı ve ölümüne ilişkin detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Cep Herkülü lakaplı milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan film, izlenme rekorları kırdı. Naim Süleymanoğlu 50 yaşında vefat etti. Filmi izleyenler, Naim Süleymanoğlu'nun neden öldüğü ve hastalığı hakkında araştırma yapmaya başladı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu, uzun süre karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmüştür. İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatı, hastalık dönemi ve ölümü haberimizde yer alıyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Naim Süleymanoğlu yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Genç yaşlarda dizanteriye yakalanmış, ilerleyen yıllarda ise karaciğer yetmezliğine yakalanmıştır.

Siroz hastalığı, karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim hemen her zaman kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı, siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle 28 Eylül'de yoğun bakıma kaldırıldı. 6 Ekim'de de ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HAYATI

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.

Halter'e henüz 9 yaşındayken başlayan Süleymanoğlu, 1981 tarihinde Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak şampiyon olmuştur.

16 yaşında geldiğinde rekor kırarak yine şampiyon olmuştur. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. Böylelikle tarihin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır.

1984-85 ve 86 tarihinde dünyaada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı.

Bulgaristan'daki baskılartan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU’NUN TARİHE GEEN BAŞARILARI

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ‘efsane’ oldu.

Spor otoritelerine göre ‘tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg’de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.



