23 Ağustos 2020 Pazar 17:57 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 17:57

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Cep Herkülü lakaplı milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan filmi izleyenler ünlü haltercinin hayatını araştırmaya koyuldu. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 2017 yılında vefat etti. Siroz hastalığı nedeniyle hayata 50 yaşında veda eden Naim Süleymanoğlu, gençliğinde dizanteri hastalığına yakalanmış ve uzunca bir süre iyileşememiştir. Peki Naim Süleymanoğlu neden siroz oldu? İşte Türk ve dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun hastalığının nedeni...

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN SİROZ OLDU?

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak uzun süre bir hastanede tedavi altındaydı. Bir ay sonra ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Naimoğlu’nun ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Naim Süleymanoğlu'nun neden siroz olduğu konusu ise vefatının ardından çokça konuşuldu.

Naim Süleymanoğlu, neden siroz olduğu sorusuna 2009 yılında Sabah gazetesine verdiği bir röportaj ile cevap vermişti. Genellikle alkol nedeniyle oluşan siroz hastalığı, karaciğer yağlanması ve farklı komplikasyonlardan da meydana gelebilmektedir. İşte ünlü haltercinin hastalığıyla ilgili ölmeden yıllar önce verdiği röportaj...

NAİM SÜLEYMANOĞLU2NUN HASTALIĞIYLA İLGİLİ 2009'DA YAPTIĞI AÇIKLAMA:

- 29 Nisan akşamı başım çok ağrıyordu. Evde ilaç da yoktu, arkadaşı gönderdim ilaç almaya. Yanlış ilaç almış. Bir tane kullandım, bir saat sonra daha çok başım ağrımaya başladı. İki tane daha içtim ve uyudum...

- Birer saat aralıkla üç tane hap aldınız yani?

- Evet. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, feci şekilde midem bulandı. İstifra etmemek için direndim. Böyle olunca da kusmuğum akciğere inmiş. Fenalaşınca, hastaneye kaldırdılar. Sonrasını hiç hatırlamıyorum...

- Başka bir rahatsızlıktan dolayı mı bu ilaç size dokundu?

- Bilmiyorum. Hastanede bana söyledikleri, ilaçlar yüzünden olduğu. Üç saat arayla içilebilen bir ilaçmış bu. Ben saatte bir içmişim. İstanbul'da zaten üç tane olan toksikoloji laboratuarı da 1 Mayıs yüzünden kapalıymış. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanının talimatıyla Adli Tıp'ta yaptırmışız tahlilleri. Özel izin alınmasa, pazartesiye kadar tedavi yapılamayacaktı.

- Peki hakkınızda yazılanları okuduğunuzda ne hissettiniz?

En çok da bir gazetenin 'alkol yüzünden' demesine üzüldüm. Alkol alsam bile ben sporu bırakmışım... İstediğim kadar içebilirim, kime ne? Yani dünyaya mal olmuş bir insanın gururuyla oynanması hoş bir şey değil. Zaten avukatıma da talimat verdim, o haberi yapan kişiyi mahkemeye vereceğiz.

- 'Cep Hürkülü bitti', 'kronik alkolik' yorumlarına cevabınız?

- Bugün yurtdışına gittiğim zaman, her yerde büyük saygı görüyorum. Türkiye'de eğer gazeteciler bizi böyle ayaklar altına alacaklarsa, böyle yazılar yazacaklarsa kırılırım, üzülürüm tabii. Bu gazetecilik değil! Sonuçları Adli Tıp'tan alabilirlerdi, benim neden hastalandığımı, ne olduğunu orada görebilirlerdi. Benim rahatsız olduğum şey bu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Naim Süleymanoğlu yaşamı boyunca birçok hastalıkla mücadele etmiştir. Genç yaşlarda dizanteriye yakalanmış, ilerleyen yıllarda ise karaciğer yetmezliğine ve siroza yakalanmıştır.

Siroz hastalığı, karaciğer fonksiyonlarının kaybıyla sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nedbeleşme ile yerini geri dönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim hemen her zaman kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı, siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle 28 Eylül'de yoğun bakıma kaldırıldı. 6 Ekim'de de ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti.

- Bu olayın dışında, genelde alkole düşkünlüğünüz var mı?

- İçiyorum ama çok sık değil...

Naim Süleymanoğlu evlendi mi, kızları kimler?

Naim Süleymanoğlu'nun Birleşmiş Milletler konuşması

Naim Süleymanoğlu'nun ailesi hayatta mı? Naim Süleymanoğlu'nun annesi yaşıyor mu?

Naim Sülymanoğlu'nun en büyük rekoru kaç? İşte Naim Süleymanoğlu'nun dünya rekoru

Ağırlık kaldırmadan önce haltercilere ne koklatılır?