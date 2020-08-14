14 Ağustos 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 18:14

Cep Herkülü lakabıyla tanınan Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan film büyük bir beğeni topladı. 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'da yaşadıkları zulüm ve baskılardan dolayı Türkiye'ye irtica etti. Ailesini geride bırakmanın hüznü ile Türkiye'ye ulaşan Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmi izleyenler Naim Süleymanoğlu'nun annesi yaşıyor mu? Naim Süleymanoğlu'nun ailesi şimdi nerede? sorunarına yanıt aramaya başladı. İşte Türk ve dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun annesi ve ailesi ilişkin detaylar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu yaşıyor. Hatice Süleymanoğlu , oğlunun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmini vizyona girdiği 2019 yılında gözyaşları içinde izledi.

Türk spor tarihine damga vuran ve iki yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının bir bölümünü aktaran filmi özel gösterimle izleyen Hatice Süleymanoğlu, yapımı beğendiğini dile getirdi.

Filmde, oğlunun Türkiye'ye gelmesinin ardından görüşemedikleri üç yılın sonunda kavuşmalarını anlatan sahneden oldukça etkilendiğini belirten Süleymanoğlu, yapımı izlerken gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.

Bugün gösterime giren filmde, Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırırken Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar adına Mustafa Uslu üstlendi.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN AİLESİ

Naim Süleymanoğlu uzun süre sarıldığı babasını Türkiye götürmek istediğini söylerken, Süleyman Süleymanoğlu Bulgaristan'dan ayrılmayacağını belirterek bu teklifi geri çevirdi.

Naim Süleymanoğlu 10 yıl sonra ziyaret ettiği Bulgaristan'da babasıyla buluşmuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve Rahim Süleymanoğlu da hala yaşıyor.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Rahim Süleymanoğlu

Naim hiç evlenmedi; ama 4 çocuğu oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı. 3 çocuğu Türkiye’de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu. Elbette babalarının soyadını taşıyorlardı.

Evlilik dışı olduğu için çocuklarından hiç bahsetmedi. Zaten özel hayatıyla gündeme gelmek de istemiyordu. Kendince çocuklarını gözden uzak ve daha iyi yetiştirmek istemişti. Ya da belki çocuklar da görünmek istememişti ki hiç görünmediler.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce hayatını kaybetmişti.

Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.









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