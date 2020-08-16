Naim Süleymanoğlu evlendi mi? İşte Naim Süleymanoğlu'nun kızları ve hayatı

16 Ağustos 2020 Pazar 13:07 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 13:07

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan film Netflix'te izlenme rekorları kırdı. Belgesel türünde olan biyografik filmde Türkiye'ye irtica etmesinin ardından aldığı madalyalarla büyük bir başarıya imza atan Naim Süleymanoğlu'nun hayatı izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Hayatı boyunca çok büyük başarılara imza atan dünyaca ünlü halterci, 50 yaşında vefat etti. Cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmi izleyenler Naim Süleymanoğlu evlendi mi? Naim Süleymanoğlu'nun kızları kimdir? sorunarına yanıt aramaya başladı. İşte Türk ve dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatına ilişkin detaylar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU EVLENDİ Mİ?

Naim Süleymanoğlu hiç evlenmedi ama 4 çocuğu oldu. 3 çocuğu bir kadından, bir çocuğu da başka bir kadındandı. 3 çocuğu Türkiye’de annesinin yanında; diğer çocuğu ise yine annesiyle, ancak yurt dışında yaşıyordu. Elbette babalarının soyadını taşıyorlardı.

Evlilik dışı olduğu için çocuklarından hiç bahsetmedi. Zaten özel hayatıyla gündeme gelmek de istemiyordu. Kendince çocuklarını gözden uzak ve daha iyi yetiştirmek istemişti. Ya da belki çocuklar da görünmek istememişti ki hiç görünmediler.

Yıllardır özel hayatına dair tek kelime etmeyen sporcu; 2014 yılında Posta gazetesine verdiği röportajda çok özel itiraflarda bulunmuştu. İşte o röportaj...

'GİZLEDİĞİM 4 ÇOCUĞUM VAR'

'Evlenmedim ama itiraf edeyim; çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyan, hem de 4 tane! 3 kız bir anneden. Onlar Türkiye’de ve annelerinin yanında kalıyor. Biri de yurt dışında annesinde kalıyor.

Öyle gerekti. Evlilik dışı. Ha illa olmalı mı nikah, zannetmiyorum ama saklamak istedim. Ama bugün söyleme ihtiyacı duyuyorum; züriyetsiz değilim. Özel hayatımla gündeme gelmek istemedim. Herkesin kendine göre bir sebebi vardır.Belki daha iyi yetişsinler diye, belki onlar da görünmek istememişlerdir. Hiç kimse bu ayrıntıları düşünmüyor. Ama ben sahip çıkıyorum ve benim nüfusumdalar. Onlarla çok iyiyiz.'

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN KIZLARI KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu'nun kızları; Nilay Süleymanoğlu, Esin Süleymanoğlu, Sezin Süleymanoğlu ve Sekai Mori'dir.

SEKAİ MORİ BABALIK DAVASI AÇMIŞTI

Ölümünün ardından Japonya'da yaşayan Sekai Mori, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. 1991 yılında Türkiye'de dünyaya geldiğini ve ünlü haltercinin babası olduğunu iddia etti.

DNA TESTİ SONRASI DAVAYI KAZANDI

Mahkeme DNA testi yapılmasına karar verdi. Ünlü haltercinin mezarından alınan DNA örnekleri ile Sekai Mori'den alınan örnekler uyumlu çıktı. Mahkeme, Sekai Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Türkan Öztürk'ten olan kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu efsane sporcunun bazı madalyaların kayıp olduğunu öne sürdü. Naim Süleymanoğlu'nun tereke davasında 13 madalyasının kayıp olduğu iddia edildi. Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu öne süren Japon Sekai Mori, babalık davasını kazanınca milli haltercinin mirası diğer üç kızıyla birlikte dörde bölünmüştü.

Naim Süleymanoğlu neden ölmüştü?

Ağırlık kaldırmadan önce haltercilere ne koklatılır?

Naim Süleymanoğlu'nun ailesi hayatta mı? Naim Süleymanoğlu'nun annesi yaşıyor mu?

Naim Süleymanoğlu'nun Birleşmiş Milletler konuşması