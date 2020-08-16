Naim Süleymanoğlu'nun dünya rekoru kaç? İşte Naim Sülymanoğlu'nun en büyük rekoru

16 Ağustos 2020 Pazar 13:46 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 13:46

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan film Netflix'te izlenme rekorları kırdı. Belgesel türünde olan biyografik filmde Türkiye'ye irtica etmesinin ardından halterde aldığı rekorlarla büyük bir başarıya imza atan Naim Süleymanoğlu'nun en büyük rekoru izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Hayatı boyunca çok büyük başarılara imza atan dünyaca ünlü halterci, 50 yaşında vefat etti. Cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmi izleyenler Naim Süleymanoğlu'nun dünya rekorunu araştırmaya koyuldu. Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak hafif siklette adından söz ettiren bir halterci oldu. Peki Naim Süleymanoğlu'nun dünya rekoru kaç? İşte Türk ve dünya halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı rekorlar ve aldığı madalyalar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN DÜNYA REKORU KAÇ?

60 kiloda yarışan Naim Süleymanoğlu, koparmada 152.5, silkmede 190, toplamda 342.5 kilo kaldırarak 9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kırdı. Nam-ı diğer 'cep herkülü' Türkiye'ye olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışındaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Naim Süleymanoğlu 1982 yılında Brezilya’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda henüz 16 yaşındayken ilk dünya rekorunu kırdı… Naim Süleymanoğlu böylece katıldığı ilk uluslararası turnuvada dünya şampiyonluğunu elde etti.

Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak hafif siklette adından söz ettiren bir halterci oldu. 1984, 1985 ve 1986’da dünyada ‘yılın haltercisi’ seçildi.

1983-1986 yılları arasında toplam 62 rekor kıran, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Naim Süleymanoğlu, olimpiyatlara ilk kez 1988 Seul’de katıldı.

60 kiloda yarışan Naim Süleymanoğlu,, koparmada 152.5, silkmede 190, toplamda 342.5 kilo kaldırarak 9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kırdı. Nam-ı diğer ‘cep herkülü’ Türkiye’ye olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışındaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Sırada 1992 Barcelona vardı. Koparmada 142.5, silkmede 177.5 kaldırdı ve toplamda 320 kilo kaldırarak olimpiyat şampiyonu unvanını korudu.

Yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, aynı yıl, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın en iyi sporcusu” seçildi.

1996 yılında Atlanta Olimpiyatları’nda da Naim fırtınası esti. 29 yaşında 3’üncü olimpiyat altın madalyasını kazandı.

64 kiloda toplam 335 kilo kaldıran Naim, kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve 3 ayrı olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

2000 Sydney Olimpiyatları’nda umduğunu bulamayan ve sonrasında emekliye ayrılan Naim Süleymanoğlu, ardında 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonluğu, 47 dünya rekoru ve sayısız başarı bıraktı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN EN BÜYÜK REKORU

60 kiloda yarışan Naim Süleymanoğlu,, koparmada 152.5, silkmede 190, toplamda 342.5 kilo kaldırarak 9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kırdı. Nam-ı diğer 'cep herkülü' Türkiye'ye olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışındaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Sırada 1992 Barcelona vardı. Koparmada 142.5,, silkmede 177.5 kaldırdı ve 320 kilo kaldırarak olimpiyat şampiyonu unvanını korudu.





1996 yılında Atlanta Olimpiyatları'nda da Naim fırtınası esti. 29 yaşında 3'üncü olimpiyat altın madalyasını kazandı.

64 kiloda toplam 335 kilo kaldıran Naim, kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi ve 3 ayrı olimpiyat altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Sıfır çektiği 2000 Sdyney Olimpiyatları'ndan sonra emekliye ayrılan Naim Süleymanoğlu, ardında 3 olimpiyat, 7 dünya şampiyonluğu, 47 dünya rekoru ve sayısız başarı bıraktı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU EN FAZLA KAÇ KİLO KALDIRDI?

En iyi dereceleri

Koparma: 152.5 kg (1988, GDR)

Silkme: 190,0 kg (1988, GDR)

Toplam: 342.5 (1988, GDR)

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