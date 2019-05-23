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Narkoz verilip, dişi çekildikten sonra ölen Atakan toprağa verildi

RİZE Devlet Hastanesi'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren zihinsel engelli Atakan Akdemir (19), Artvin'in Arhavi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

  • DHA
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Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Musa Akdemir ile Fatma Akdemir'in zihinsel engelli 3 çocuğundan bir olan Atakan, ağrıyan dişini çektirmek için önceki gün Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar anne babaya, dişin ancak ameliyatla alınabileceğini söyledi. Akdemir, dün anestezi verilerek uyutuldu ve diş ameliyatla alındı. Ancak Atakan Akdemir iddiaya göre uyanmadı ve fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan genç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akdemir ailesi, doktor ihmali olduğu gerekçesiyle Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü de ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı. 
 
TOPRAĞA VERİLDİ
 
Zihinsel engelli Atakan Akdemir, Artvin'in Arhavi ilçesinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede, Akdemir'in babası Musa ile annesi Fatma Akdemir gözyaşı döktü. 
 
Oğlunu diş çektirmek için hastaneye götürdüğünü anlatan Musa Akdemir, "Ama hastaneden oğlumun cenazesini aldım" dedi. Atakan Akdemir'in dayısı Burhan Altun da "Atakan hastaneye diş çekimine götürüldü. Dişi çekildikten sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdikten 2, 5 saat sonra müdahale edildi. Bizim iddiamız bu. Otopsi yapıldı. Bu gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu. 

´´Alka´´ başarıyla imha etti

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