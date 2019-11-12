Naylonlu işkenceye tutuklama kararı
Ağrı Doğubayazıt’ta , eşi ve kızına işkence yapan şüpheli bu kez tutuklandı.
Evinde naylon poşeti yakıp, eriterek eşi M.İ.’nin (20) yüzüne damlattığı, kızı H.İ.’yi (2) de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınandıktan sonra serbest bırakılan Ramazan İ. (27) hakkında Başsavcılık yeniden yakalama kararı çıkarttı. Evine yakın bir adreste yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.