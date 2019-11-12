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Naylonlu işkenceye tutuklama kararı

Ağrı Doğubayazıt’ta , eşi ve kızına işkence yapan şüpheli bu kez tutuklandı.

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Evinde naylon poşeti yakıp, eriterek eşi M.İ.’nin (20) yüzüne damlattığı, kızı H.İ.’yi (2) de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınandıktan sonra serbest bırakılan Ramazan İ. (27) hakkında Başsavcılık yeniden yakalama kararı çıkarttı. Evine yakın bir adreste yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

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