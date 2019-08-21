Netflix, dizide yaşanan skandaldan dolayı özür diledi
Netflix’te yayımlanan Sacred Games dizisinde görünen bir cep telefonu numarası, numaranın sahibi olan Hindistan vatandaşını çileden çıkardı. Dünyanın her tarafından 200’den fazla arama yapılan numaranın sahibi telefonunu kapatmak zorunda kalırken, Netflix ise yaşanan hatadan dolayı özür diledi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Hindistan’ın ilk Netflix orijinal dizisi olan Kutsal Oyunlar’da (Sacred Games) görünen bir cep telefonu numarası, bir Hindistan vatandaşının kâbusu oldu.
Khaleej Times’ta yer alan bilgiye göre, dizinin başrollerinden birisine verilen birtakım evraklar arasında görünen cep telefonu numarasının altyazılara eklenmesi sonucunda dünya genelinden 200’den fazla izleyici, numaranın sahibini aradı.
Söz konusu numaranın sahibi olan Hindistan vatandaşı Kunhabdulla, yapılan aramalardan dolayı çileden çıkınca telefonunu kapatmak zorunda kaldı.
Yapılan aramalardan sonra televizyonda böyle bir dizinin olduğunu öğrendiğini söyleyen Kunhabdulla, “İnsanların yoğun bir şekilde beni aramalarından ve ‘ölüm oyunu’ gibi şeyler söylemelerinden dolayı endişeye kapıldım. Büyük bir komplonun içerisine düştüğümden ve başımın belaya gireceğinden korktum.” diye konuştu.
Hindistan vatandaşı Kunhabdulla’nın numarasını dizinin altyazılarından çıkararak bir özür mesajı yayımlayan Netflix şirketi yetkilileri, “Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Haberdar olur olmaz sorunla ilgilenmeye çalıştık.” açıklamalarında bulundu.
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