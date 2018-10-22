Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonları sonrasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliye sevk edilen 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.