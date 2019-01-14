NG Hotels'de sömestr keyfi

Doğadan gelen termal mucizesini lüks ve konfor ile buluşturarak eşsiz bir deneyim sunan NG Afyon ve yeşilin her tonuyla çevrelenen benzersiz konumu, sağlık ve iyi yaşam alanındaki uzmanlığıyla tatil tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan NG Sapanca sömestr tatiline özel sunduğu eğlenceli ve eğitici etkinlikleriyle çocuklara ve ailelerine unutamayacakları bir tatil vadediyor. Çocukların heyecanla beklediği sömestr tatilini, sunduğu hizmetlerle unutulmaz kılan NG Sapanca ve NG Afyon, özellikle hem dinlenmek hem de gün boyunca eğlenmek isteyen çocuklu ailelerin tercihi oluyor.

Sincap kulüp, mini disko ve oyun salonunda minikler, gönüllerince eğlenerek sömestr tatilinin keyfini çıkartıyor.

Çocukların eğlenirken, öğrenmesine, öğrenirken hayal dünyalarını da zenginleştirmesine önem veren NG Sapanca ve NG Afyon, zengin etkinlik alternatifleriyle miniklerin kalbini fethediyor. Kum boyama etkinliği, maske yapımı, yap boz yarışması, jenga turnuvası, pizza - kurabiye yapımı, parmak boyama, çizgi sinema seyri gibi etkinliklerle tatillerini doyasıya eğlenerek geçiren çocuklar, sağlıklı beslenme, sebze ve meyvelerin faydalarının anlatıldığı etkinliklerle de bilgi haznelerini zenginleştiriyor.

Küçük konuklar, Sincap Kulüp’te kendilerine ayrılmış alanlarda, uzman gözetmenler eşliğinde eğlenirken, hem dinlenmek hem de gün boyunca eğlenmek isteyen anne ve babaları da sömestr tatilinde unutmuyor. Anne ve babalar, NG Afyon’da termal ile yenilenirken, NG Sapanca’da uçsuz bucaksız doğa içerisinde, Orman Terapisi’yle rahatlama fırsatı yakalıyor.

http://nghotels.com.tr/

info@nghotels.com.tr

NG Sapanca:(0264) 242 5600

NG Afyon: (0272) 220 2222

NG Hotels hakkında:

Türk turizmine yepyeni bir hizmet yaklaşımı kazandırmak amacıyla 2012 yılında NG Hotels markasıyla çalışmalarını sürdürmeye başlayan grubun ilk 5 yıldızlı oteli 2008 yılında Sapanca’da açılan NG Sapanca Wellness & Convention’dır. Otel, 287 odası ile niş bir sektör olan wellness/spa alanında hizmet vermektedir. NG Sapanca ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödüle sahiptir. Ödüllerinden bazıları; Otel Puan En İyi İstanbul Yakın Çevre Oteli (2011), ACE of M.I.C.E. Ödülleri “Marmara Bölgesi’nin En İyi Toplantı Oteli” (2012), Capital ve Ekonomist Dergileri Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları – En İyi Doğa Turizmi Yatırımı (2013, Skalite En İyi SPA Oteli (2012 ve 2013, QM En İyi Yönetilen SPA Oteli (2013 - 2014 ve 2015), Gold Greening Hotels ödülü (2017), World Luxury Spa Awards’ da; En Lüks Resort SPA ödülü (2015, 2016 ve 2017), World Luxury Hotel Awards’da Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü (2016-2017), World Luxury Spa Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Destinasyon Spa’sı ve World Luxury Hotel Awards 2018’de Dünyanın En Lüks Doğa Oteli ödülü sahibidir.

Zincirin ikinci halkası olan NG Afyon Wellness & Convention 2012 yılı Haziran ayında hizmete girdi. Kısa zamanda başarıya ulaşan NG Afyon, misafirlerine yaşattığı lüks termal deneyimi ile rakiplerindan sıyrılmaktadır. Otel, 428 odaya sahiptir. NG Afyon da kuruluşundan bugüne farklı kurum ve kuruluşlar tarafından pek çok ödüle layık görülmektedir. Türkiye’nin En Başarılı Turizm Yatırımları Araştırması’nda En İyi Sağlık Turizmi İşletmesi (2012), Afyonkarahisar Belediyesi-2013 Çevreye Saygılı İşletme Ödülü, Tripadvisor Mükemmelik Sertifikası (2014), Skalite- En İyi Spa Oteli (2014), OtelPuan Ödüllerinde; En İyi Termal Tesis (2015), Gold Greening Hotel (2017), World Luxury Spa Awards’da; Avrupa’nın En Lüks Termal Spa Oteli (2017), Dünya’nın Lüks Termal Oteli (2017-2018) ödüllerinden yalnızca birkaçıdır.

Türkiye'nin yükselen otel zinciri markası NG Hotels, yakaladığı başarıların da vermiş olduğu destek ve ulusal bir zincir haline gelme hedefiyle yatırımlarına devam etmektedir. Sunduğu üstün hizmet kalitesine, donanımlı personele ve fiziki koşullarına yaptığı yatırımlarla NG Sapanca Türkiye’de 8 farklı kalite belgesine sahip 5 yıldızlı ilk otel, NG Afyon ise yine 8 farklı kalite belgesine sahip ilk termal oteldir.

NG Hotels, şu anda kongre turizmine yönelik olarak inşaatı süren İstanbul Marriott West projesini açmayı hedeflemektedir. Buna ek olarak Sapanca’da yeni bir otel inşaatına başlanmıştır.