Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Niğde'de kaçak içki operasyonu: 5 gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda 940 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkollü içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, fıçı içinde 500 litre fermente şarap, 210 litre viski, 8 litre rakı, 222 litre etil alkol, rakı yapımında kullanılan düdüklü tencere, damıtımda kullanılan maya, şırınga, ölçüm aparatları, 6 kilogram kuru üzüm, 3'ü şarap dolu 13 şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ekmeği bile deterjanla yıkayıp yiyor

Ekmeği bile deterjanla yıkayıp yiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda öne çıkan projeler

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda öne çıkan projeler

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA