Niğde'de kaçak içki operasyonu: 5 gözaltı
Niğde'de düzenlenen operasyonda 940 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkollü içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, fıçı içinde 500 litre fermente şarap, 210 litre viski, 8 litre rakı, 222 litre etil alkol, rakı yapımında kullanılan düdüklü tencere, damıtımda kullanılan maya, şırınga, ölçüm aparatları, 6 kilogram kuru üzüm, 3'ü şarap dolu 13 şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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