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Niğde'de uyuşturucu sanığına 20 yıl hapis cezası verildi

Niğde'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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 Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Irak uyruklu tutuklu sanık Kawaa Asadd ile avukatı katıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Kawaa Asadd, "Arabayı yurt dışından arkadaşımdan aldım. Uyuşturucudan haberim yoktu." diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu ticaret yapmak" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran'da Irak'tan geldiği belirlenen aracın gizli bölmesinde 85 kilogram eroin ele geçirmişti.

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