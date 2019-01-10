Nurofen uyku yapar mı? Nurofen nasıl kullanılır, neye iyi gelir? Günde kaç kere içilir?

Nurofen nasıl kullanılır? Kış aylarının gelmesi ile soğuk hava şiddetini arttırıyor.Hastalıkların en çok yaşandığı zamanlarda ilaçlar hakkında bilgi almak isteyenler kullanım şartları hakkında bilgi topluyor. Nurofen nasıl kullanılır? Soğuk havaların derecesini iyice arttırdığı günlerde hastalıkların en çok yaşandığı zamanlarda ilaçlar hakkında bilgi almak isteyenler kullanım şartları hakkında bilgi topluyor.Soğuk algınlığı ilaçları arasından en etkilisi olan Nurofen için sorulan Nurofen nasıl kullanılır? Nurofen neye iyi gelir? Günde kaç kere içilir? Nurofen uyku yapar mı? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.Merak edilen detaylar haberimizde... Üst solunum yollarını doğrudan etkileyen viral bir enfeksiyon hastalığı olan soğuk algınlığı, bulaşıcı bir hastalıktır. Aynı zamanda akut nezle veya faranjit olarak bilinen soğuk algınlığı, virüs nedeniyle meydana gelen bir hastalıktır. Sıkça grip ile karıştırılan soğuk algınlığı aslında gripten farkıdır ve daha hafif seyreder. Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sıkça görülen soğuk algınlığında yüksek ateş söz konusu değildir. Hafif kırgınlık, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Bağışıklık sisteminin zayıf olması soğuk algınlığının sıkça tekrarlamasına ve kolayca bulaşmasına neden olmaktadır.

Nurofen Cold Flu 24 Tablet

Formülü:

Bir Nurofen Cold & Flu Tablet etken madde olarak, 200 mg ibuprofen ve 30 mg psödoefedrin hidroklorür; boyar maddeler olarak quinoline yellow, sunset yellow ve titan dioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri

İbuprofen, nonsteroidal antienflamatuar bir ilaçtır.

İbuprofen'in analjezik, antienflamatuar ve antipiretik özellikleri vardır.

Etkisini diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi siklooksijenaz enzimini ve prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterdiği düşünülmektedir.

Psödoefedrin hidroklorür; sempatomimetik/dekonjestan etkili bir maddedir.

Solunum yolları mukozasındaki alfa adrenerjik reseptörleri doğrudan etkileyerek vazokonstrüksiyon oluşturur. Böylece, şişmiş burun mukozasındaki hiperemi, ödem ve konjesyon azalır ve burun solunum kapasitesi artar.

Psödoefedrin hidroklorür ayrıca sinüs sekresyonlarının drenajını artırır ve tıkalı östaki borusunun açılmasını sağlayabilir.

Farmakokinetik özellikleri

İbuprofen ağızdan uygulandığında hızlı ve yaklaşık %80 oranında emilir.

Aç karnına alındığında 0.5 - 1.5 saat içinde plazmada maksimum konsantrasyona erişir.

Plazma eliminasyon yarı ömrü 1.8 - 2.6 saattir.

Yemeklerden sonra alındığında plazma pik düzeyi 30 dakika kadar gecikir ve %30 daha düşük serum seviyeleri elde edilir.

%99 oranında plazma proteinlerine bağlanan ibuprofen; hidroksilasyon, karboksilasyon ve konjugasyon sonucu metabolize olur ve hemen tamamen inaktif metabolitler halinde idrar yolu ile atılır.

İbuprofen vücuttan son dozu takiben 24 saat sonunda hemen tamamen elimine edilir.

Psödoefedrin hidroklorür ağızdan uygulandığında 30 dakika içinde burun mukozasında dekonjesyon meydana gelir ve söz konusu dekonjestan etki 4 - 6 saat kadar sürer.

Endikasyonları:

Grip, soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların giderilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Nurofen Cold & Flu tablet, ibuprofen içerir. İbuprofen midede iyi tolere edilir.

Yine de gastro-duodenal ülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Astım hastaları, salisilatlara ve diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve hamileler ancak doktor kontrolü altında ilacı kullanabilirler.

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

Uyarılar/Önlemler:

Semptomlar 3 günden fazla sürerse, doktorunuza başvurunuz.

Nurofen Cold & Flu tablet, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları, tiroid hastaları ve prostat hipertrofisi olanlar; hekim önermedikçe Nurofen Cold & Flu tableti kullanmamalıdırlar. Nurofen Cold & Flu tablet alanlar, araç ve taşıt kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Hamilelik ve Laktasyonda Kullanım

Gebelik kateciorisi B'dir.

İbuprofenin ve psödoefedrin'in hamilelikte kullanımı hakkında spesifik veri bulunmadığından, gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.

İbuprofen ve psödoefedrin; az miktarda anne sütüne geçmektedir.

Genel bir önlem olarak, emziren annelerde ibuprofen ve psödoefedrin kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ciddi allerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilerek doktora başvurmak gerekir.

Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısı seyrekte olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsa mide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir. Bu durum ilacın kesilmesi ile düzelir.

Serum transaminazlarının düzeyini yükseltir, su ve tuz retansiyonu yapabilir.

Önerilen doz aşıldığı takdirde sinirlilik, sersemlik ve uykusuzluk yapabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Eğer yüksek tansiyondan veya depresyondan dolayı reçetelenmiş bir ilaç kullanılıyorsa, doktora danışmadan Nurofen Cold & Flu Tablet kullanılmamalıdır. Nurofen Cold & Flu Tablet, diğer ağrı kesici ilaçlar ile birlikte alınmamalıdır. Ayrıca, diğer ibuprofen içeren ilaçlar ile birlikte de kullanılmamalıdır.

Nurofen Cold &'. Flu tablet, MAOI'leri ile birlikte alınmamalıdır. MAOI'leri kullananlar, ilacı kestikten sonra 2 hafta beklemelidirler.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıç dozu olarak su ile birlikte 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4 - 6 saatte 1 veya 2 tablet şeklinde kullanılmalıdır.

Günde 6 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

Doz Aşımı ve Tedavisi

İbuprofen'e ait doz aşımı durumunda bulantı, kusma, baş dönmesi, uyku hali ve nadiren bilinç kayıbı görülebilir.

Eğer başka bir ilaç ile birlikte alınmamış ise, tek başına ibuprofen'in yüksek aşırı dozları genelde iyi tolere edilir.

Spesifik antidotu yoktur, destek tedavisi uygulanmalıdır.

Gastrik lavaj uygulanmasını takiben gerekli ise, serum elektrolitleri düzenlenir. Psödoefedrin'e ait doz aşımın ın başlıca semptom-bulguları irritabilite, huzursuzluk, titreme, konvülsiyonlar, palpitasyon, hipertansiyon ve idrar zorluğudur.

Solunum destekleyici, koruyucu ve de konvülsiyonları kontrol edici önlemler alınmalıdır.

Endike olduğu takdirde, gastrik lavaj uygulanmalıdır.

Mesane kateterizasyonu gerekebilir.

İstenirse, psödoefedrin atılımının hızlandırılması için diyaliz uygulanabilir.

İthalatçı Firma:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Telefon: (212) 354 18 00

Email: info@abdiibrahim.com.tr

Nurofen Cold Flu 24 Tablet Eşdeğerleri

Dolorin Cold 30 TabletBu ilaca ait prospektüs bilgileri bulunuyor.

İlaç Barkodu: 8699599010129

7,65 TLApireks Cold&flu 200 Mg/30 Mg 24 Film Kaplı Tablet

İlaç Barkodu: 8699569091868

12,97 TLColdaway Cold & Flu 24 Film Tablet

İlaç Barkodu: 8699514093251

12,97 TLDolven Cold & Flu 30 Film Kaplı Tablet

İlaç Barkodu: 8699809098558

14,02 TLDroflu Cold 20 Tablet

İlaç Barkodu: 8699580010329

9,32 TLColdaway Cold & Flu 30 Film Tablet

İlaç Barkodu: 8699514093268

14,02 TLDolorin Cold 30 Tablet

İlaç Barkodu: 8699033010128

14,02 TL

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Nurofen Cold Flu 24 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Nurofen Cold Flu 24 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.

Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ibuprofen + Psedoefedrin Hcl

Barkod Numarası: 8699704016213