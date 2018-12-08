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Ödüllü bilim insanından ‘ülkenize dönün’ çağrısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, yurt dışında çalışan bilim insanlarına “Bizim ülkemize borcumuz var ve bunu ödemek zorundayız” şeklinde seslendi. 

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Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2011’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde göreve başlayan Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, başarılı çalışmaları sonucu TÜBİTAK’tan ‘Bilim Teşvik’ ödülü almaya hak kazandı. 

BAŞKA TÜRKİYE YOK    

Bu ülkenin evlatları olarak devletin sağladığı burslarla eğitim gördüklerini söyleyen Zahmakıran, “Bizim ülkemize borcumuz var ve bunu ödemek zorundayız. Bu nasıl olur? Ülkemize gelip, güzel projeler gerçekleştirerek, dışarıya bağımlılığımızı azaltacak kendi teknolojilerimizi geliştirerek, bu borcumuzu ödeyebiliriz” dedi. Başka bir Türkiye’nin olmadığına, globalleşen dünyada artık sınırların daha kalın çizgilerle çizildiğine dikkat çeken Zahmakıran, her ülkenin kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini vurguladı. 

Devletimiz arkamızda     

Prof. Dr. Zahmakıran, göreve başladığı YYÜ’de devlet desteğiyle son teknolojiyle donatılmış bir laboratuvar oluşturduklarını ifade ederek, şunları söyledi: Buradan yurt dışındaki genç arkadaşlarıma ve hocalarıma seslenmek istiyorum. TÜBİTAK tarafından başlatılan, beyin göçünün tersine dönüştürülmesi amaçlı yurda dönüş programları ile ülkelerine gelmekte asla tereddüt etmesinler. Çünkü devletimiz bilim ve teknolojiye inanılmaz derecede destek veriyor ve bu bağlamda çalışan, üreten araştırmacıların sonuna kadar arkasında. Bu, hem ülkemiz hem de kendileri için çok büyük bir fırsat.

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