Öğrencilerden miniklere sağlıklı oyuncak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çoğu ithal edilen ahşap oyuncakların mesleki eğitim kurumlarında tasarımı ve üretimi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında artık ahşap oyuncak üretimi yapılabilecek. Pilot uygulama için Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi seçildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, pilot proje ile Türkiye’de ahşap oyuncak tasarım ve üretim farkındalığını artırmayı, ahşap oyuncak uygulamalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Özer, “Çocuk gelişimini destekleyecek yeni inovatif yaklaşımlar geliştirmek istiyoruz. Böylece, ahşap oyuncak tasarım ve üretimini geliştirme ve zenginleştirme de amaçlarımız arasında” dedi.

Yarışma yapılacak

Ahşap oyuncak tasarım ve üretimini yaygınlaştırdıktan sonra ulusal ölçekli ahşap oyuncak tasarım yarışması düzenlemeyi hedeflediklerini bildiren MEB Bakan Yardımcısı Özer, “Tüm bu çalışmalar yeni açılımlara yol açacak ve yeni projelerin ortaya çıkmasını da teşvik edecektir” değerlendirmesini yaptı. Çocuk gelişimi için oyunun önemini vurgulayan uzmanlar, oyuncak seçilirken miniklerin zihin ve el-kas becerilerini birlikte geliştirecek sağlıklı oyuncakların seçilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Bazı plastik oyuncaklar, kullanılan bazı malzeme ve boyaların sağlıklı olmaması dolayısıyla zaman zaman tartışma konusu oluyor. Plastik oyuncaklara göre daha sağlıklı, dayanıklı ve güvenli bir alternatif olarak görülen ahşap oyuncakların dünyadaki pazarı gittikçe büyüyor.