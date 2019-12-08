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Öğrencilerin çevresinde kuş uçurtulmuyor

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan ‘Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’ kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi. 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi görevlendirildi. Sık sık denetimler gerçekleştirildi.

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TEDBİRLER SÜRECEK

Denetim ve asayiş uygulamaları, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de sürdü. Yaya devriyeler ve motorize ekiplerle gerçekleştirilen denetimler ve alınan tedbirler sayesinde, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ekim ve kasım aylarında, bir önceki dönemin aynı aylarına göre okullar çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık gibi olaylarda yüzde 25.1 azalma kaydedildi.

Böyle hata görülmedi: F-35´i karşılamak için su yerine yangın söndürme köpüğü kullandılar

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