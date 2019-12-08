Öğrencilerin çevresinde kuş uçurtulmuyor İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan ‘Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü’ kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi. 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi görevlendirildi. Sık sık denetimler gerçekleştirildi.