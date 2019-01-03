Öğretmen maaşları 2019 net ne kadar oldu? Öğretmen memur maaş zammı Ocak 2019 belli oldu

Öğretmen maaşları ocak zammı son dakika açıklaması araştırılıyor. Öğretmen maaş zammı 2019 ne kadar? Memurlar için kritik açıklama yapıldı. Enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi. Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33,64 oldu. Aralık ayın enflasyon rakamlarının ardından memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memur ve memur emeklileri yapılan toplu sözleşmeye göre 2019 yılı ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alması bekleniyordu. Bu zamların yanı sıra oluşacak enflasyon farkları da zamlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 10.7 oldu. Öğretmen maaş zammı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 10.7 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre aylık 0.40 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi.

Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33,64 oldu.

Memura ek zam hakkı doğdu

Aralık ayın enflasyon rakamlarının ardından memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

2019 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Maaş zamlarının oranları memurların kıdemlerine göre değişiklik arz ediyor. 208 TL ile 1.182 TL arasında değişecek olan oranlarda aktif memurun en düşük maaşı 3.133 TL'den 3.341 TL'ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek. Buna göre 1/4 kademedeki öğretmenin maaşı 4.120 TL olacak.

Derecesi 1/4 hizmet yılı 27 olanlar 4120 TL

Derecesi 1/3, hizmet yılı 26 olanlar 4118TL

Derecesi 1/2, hizmet yılı 25 olanlar 4111TL

Derecesi 1/1 hizmet yılı 24 olanlar 4108 TL

Derecesi 2/3 hizmet yılı 23 olanlar 4038TL

Derecesi 2/2 hizmet yılı 22 olanlar 4033 TL

Derecesi 2/1 hizmet yılı 21 olanlar 4030 TL

Dereces 3/3 hizmet yılı 20 olanlar 3980TL

Derecesi 3/2 hizmet yılı 19 olanlar 3940TL

Derecesi 3/1 hizmet yılı 18 olanlar 3934 TL

Derecesi 4/3 hizmet yılı 17 olanlar 3895TL

Derecesi 4/2 hizmet yılı 16 olanlar 3890 TL

Derecesi 4/1 hizmet yılı 15 olanlar 3885 TL

Derecesi 5/3 hizmet yılı 14 olanlar 3745 TL

Derecesi 5/2 hizmet yılı 13 olanlar 3741 TL

Derecesi 5/1 hizmet yılı 12 olanlar 3736 TL

Derecesi 6/3 hizmet yılı 11 olanlar 3700 TL

Derecesi 6/2 hizmet yılı 10 olanlar 3693 TL

Derecesi 6/1 hizmet yılı 9 olanlar 3690 TL

Derecesi 7/3 hizmet yılı 8 olanlar 3666 TL

Derecesi 7/2 hizmet yılı 7 olanlar 3662 TL

derecesi 7/1 hizmet yılı 6 olanlar 3658TL

Derecesi 8/3 hizmet yılı 5 olanlar 3650 TL

Derecesi 8/2 hizmet yılı 4 olanlar 3642TL

Derecesi 8/1 hizmet yılı 3 olanlar 3640 TL

Derecesi 9/3 hizmet yılı 2 olanlar 3600 TL

Derecesi 9/2 hizmet yılı 1 olanlar 3594 TL

Derecesi 9/1 hizmet yılı 0 olanlar 3590 TL alacak.

MEMUR OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur zam oranı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili açıklamalara yer verdi. Memur ve emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirlenirken, orana enflasyon farkı da ekleniyor. Bu hesapla memur ve emekliler ocakta yüzde 12.32 zam alacak ve en düşük memur maaşı 3518 TL olacak.

Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yani maaşları direkt enflasyona bağlı olarak artmıyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, enflasyon farkı kadar ilave zam alıyorlar. Ocakta memur ve emeklilerine toplu görüşmelerde belirlendiği gibi yüzde 4 zam yapılacak. Buna ilave memur ve emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5’i geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacak.

Bugün için memur zammının yüzde 4 toplu sözleşme zammı, yüzde 8.32 de enflasyon farkı olmak üzere yüzde 12.32 olması söz konusu. Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında zammı temmuzda aldılar. Memur ve emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dâhil 3.133 TL’ye yükselmişti. Kasım ve aralık aylarındaki enflasyon düşerse oran düşecek, yükselirse zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri yapılan toplu sözleşmeye göre 2019 yılı ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alacak. Bu zamların yanı sıra oluşacak enflasyon farkları da zamlara yansıtılacak.

Memurlar toplu sözleşmeye ek enflasyon farklı ile birlikte yılda 2 defa zam alıyorlar. Memurlara yapılacak zam miktarını TÜİK açıklayacak. TÜİK'in açıkladığı en son verilere göre memurlara yapılacak zam miktarı yüzde 11.14 olarak belirlendi.