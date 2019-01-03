Öğretmen maaşları 2019 net ne kadar oldu? Öğretmen memur maaş zammı Ocak 2019 belli oldu
Öğretmen maaşları net ne kadar oldu sorusu ocak zammının ardından araştırılıyor. Öğretmen maaş zammı 2019 ne kadar oldu? Vatandaşlar memur maaş zammı ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 10.7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi. Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33,64 oldu. Aralık ayın enflasyon rakamlarının ardından memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Öğretmen maaş zammı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.
Öğretmen maaşları ocak zammı son dakika açıklaması araştırılıyor. Öğretmen maaş zammı 2019 ne kadar? Memurlar için kritik açıklama yapıldı. Enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi. Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33,64 oldu. Aralık ayın enflasyon rakamlarının ardından memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memur ve memur emeklileri yapılan toplu sözleşmeye göre 2019 yılı ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alması bekleniyordu. Bu zamların yanı sıra oluşacak enflasyon farkları da zamlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 10.7 oldu. Öğretmen maaş zammı ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.
ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 10.7 oldu.
SON DAKİKA...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre aylık 0.40 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu.
Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi.
Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33,64 oldu.
Memura ek zam hakkı doğdu
Aralık ayın enflasyon rakamlarının ardından memur, sözleşmeli ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek.
Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
MEMUR OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur zam oranı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. AKSAM.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili açıklamalara yer verdi. Memur ve emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirlenirken, orana enflasyon farkı da ekleniyor. Bu hesapla memur ve emekliler ocakta yüzde 12.32 zam alacak ve en düşük memur maaşı 3518 TL olacak.
Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yani maaşları direkt enflasyona bağlı olarak artmıyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, enflasyon farkı kadar ilave zam alıyorlar. Ocakta memur ve emeklilerine toplu görüşmelerde belirlendiği gibi yüzde 4 zam yapılacak. Buna ilave memur ve emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5’i geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacak.
Bugün için memur zammının yüzde 4 toplu sözleşme zammı, yüzde 8.32 de enflasyon farkı olmak üzere yüzde 12.32 olması söz konusu. Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında zammı temmuzda aldılar. Memur ve emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dâhil 3.133 TL’ye yükselmişti. Kasım ve aralık aylarındaki enflasyon düşerse oran düşecek, yükselirse zam yapılacak.
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