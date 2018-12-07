Öğretmenleri taşıyan araç devrildi: 4 yaralı
Siirt'in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, sabah saatlerinde Pervari ilçesi Gökbudak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmenleri taşıyan Yener Dağhan'ın kullandığı 33 DNG 54 plakalı otomobil, Gökbudak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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