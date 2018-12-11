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Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

  • DHA
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 Kazada, sürücü ve 12 öğretmen yaralandı. Kaza, Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Azıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Azıklı İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri ilçe merkezine taşıyan Mehmet Şan Aymelek yönetimindeki 63 S 6075 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıktı. Araç, takla atarak ters döndü. Kazada, minibüsün sürücüsü ile öğretmenler Hülya İbiş, Reyhan Gökay, Elife Atış, Ayşe Nur Battal, Ömer Sağlam, Kübra Hallaç, Hanım Erdoğan, Medine Al, Hülya Buluç, Elif Doğan, Murat Barbin ve Amine Yayşi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu hastaneye gelerek öğretmenlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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