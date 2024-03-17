Olay, dün gece geç saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H. (32) ve A. Açıkbaş (37) isimli 2 kardeş, mal ve arazi alıp-verme mevzusu nedeniyle bir süredir babaları Müslüm Açıkbaş (59) ile anlaşmazlık yaşıyordu. Yaşanan anlaşmazlık sonrası iki oğul, babalarının tarlasında bulunan fıstık ağaçlarına zarar verdi. Bununla da yetinmeyen 2 kardeş, dün gece geç saatlerde babalarını tehdit etti. Müslüm Açıkbaş, iki oğlunun tehdidi sonrası eşi Gonca (40) ve küçük oğlu Müslüm Caner Açıkbaş (20) ile köyden ayrılmak için yola çıktı. Bu sırada takipte olan H. ve A. Açıkbaş, babaları, üvey anneleri ve küçük kardeşlerine pusu kurarak bıçaklı saldırı düzenledi.

OĞULLARI TARAFINDAN BIÇAKLANAN BABA KURTARILAMADI



Saldırıda Müslüm Açıkbaş ağır yaralanırken, eşi Gonca ile oğlu Müslüm Caner hafif yaralandı. Olay sonrası Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan baba Müslüm Açıkbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Açıkbaş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

BABA KATİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN 2 KARDEŞ YAKALANDI



Olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeşler ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.