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Oltayla 12 kiloluk sinarit yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir balıkçı, oltasıyla 12 kiloluk sinarit balığı yakaladı.

  • AA
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Teknesiyle Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında balık avlamaya çıkan Murat Rüzgar, oltasını suya bıraktı. Bir süre sonra oltasına balık vurduğunu fark eden Rüzgar, misinayı sudan çektiğinde dev sinarit balığı ile karşılaştı.
 
Rüzgar'ın, arkadaşlarıyla güçlükle tekneye çıkardığı sinarit balığı 12 kilo geldi.  
 
Murat Rüzgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu büyüklükte oltayla ilk kez böyle bir sinarit balığı yakaladığını söyledi.
 
Bu türdeki balıkları yakalamanın zor olduğunu ifade eden Rüzgar, "Kendi teknemizle Babakale taraflarında denize çıktığımızda bu muhteşem balığı yakaladık. Oltayı denize attığımızda büyük bir balık olduğunu tahmin ettik. 3 arkadaş denize açılmıştık. Balığı çekerken çok mücadele ettik. Çok uğraştık. En sonunda teknemize çektik. Bu sinarit balığımız 11-12 kilo gelmektedir. Balığı kendi balıkçı dükkanımda sergiliyorum." diye konuştu.  
 
Oltasına hangi balığın takıldığını tahmin edemediğini belirten Rüzgar, "Oltamızı çekerken hangi balık olduğunu bilemedik ama baya ağır balık olduğunu düşündük. Vatoz balığı diye tahmin ettik ama sinarit balığını oltanın ucunda görünce çok sevindik. Yakaladığım balığın kilosunu 100-150 lira civarında satmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

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