Ölüdeniz uçuş rekoruna koşuyor

Muğla 2019 yılını tarihin rekor turist artışı ile kapatmaya hazırlanırken, 10 aylık dönemde 3 milyon 240 bin rakamına ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 17’lik artışın yaşandığı yabancı turist sayısının 12 aylık dönem sonunda Muğla tarihinin yabancı turist rekorunun kırılması bekleniyor. Doğa sporları içinde uygun bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da, bin 700 rakımlı Fethiye Babadağ semalarından Ölüdeniz’in muhteşem manzarasına karşı paraşüt ile single ve tandem atlama yapanların sayısı 2019 yılı Ekim sonu itibariyle 65 bine ulaştı. Bu rakam yılsonu itibari ile daha artması beklenirken, sayı olarak atlayış rekorunun kırılması bekleniyor.