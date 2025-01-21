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Yaşam

Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar! Yaşanan can pazarı böyle görüntülendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

IHA21 Ocak 2025 Salı 10:18 - Güncelleme:
Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar! Yaşanan can pazarı böyle görüntülendi
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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Bakanlar bölgeye gidiyor

Kartalkaya'da otelde yangın faciası: 10 kişi hayatını kaybetti

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