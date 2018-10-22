Ölümleri ‘müdahale timi’ azaltacak 

Anne ölüm nedenleri arasında en önlenebilir olanı kanama, yerinde ve zamanında yapılacak erken müdahale ile kontrol altına alınabiliyor. Türkiye’de anne ölümlerinin doğrudan nedenleri arasında kanama yüzde 18’lik bir orana sahip bulunuyor. Belli merkezlerde kanamaya müdahale ekipleri oluşturulması için İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa pilot iller olarak belirlendi.