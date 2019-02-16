Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUO'nun bazı seferleri iptal edildi Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi.