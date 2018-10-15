On Numara sonuçları 15 Ekim MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de

On Numara sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 15 Ekim On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de! On Numara en çok kazandıran numaralar neler? 15 Ekim 2018 On Numara kazandıran numaralar hangisi oldu? Geçen hafta On Numara’da kazandıran numaralar araştırılıyor. İşte sonuçları; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 843'üncü hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirlendi. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

15 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANINCA HABERİMİZE EKLENECEKTİR.

GEÇEN HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI 8 EKİM MPİ BİLET SORGULAMA

8 Ekim Milli Piyango On Numara Sonuçları merakla beklenirken, çekiliş sonuçları Pazartesi akşamı belli olacak. Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 843'üncü hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi 2 bin 121 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 768 kişi 122 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 745 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 195 bin 467 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 162 bin 698 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 860 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 480 bin 599 lira 63 kuruş aktarıldı

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA NEDİR? NASIL OYNANIR?

On numara, Milli Piyango tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde ilk olarak oynanmış olan bir şans oyunudur. On numara kuponlarının üzerinde 1’den 80’e kadar sayılar yer almaktadır. Bu seksen sayıdan 10 tane sayının işaretlenmesi gerekmektedir. Çekiliş günü toplam 22 şanslı numara seçilmektedir. Bu 22 numaradan 10, 9, 8, 7, 6 adet numara tutturanlar ile hiç tutturamayanlar ikramiye kazanma şansına sahip oluyorlar. Büyük ikramiye olarak 10 numara bilen çıkmazsa eğer ödül bir sonraki haftaya aktarılmaktadır.

Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara şans oyununun çekilişi her pazartesi saat 21:00 ve 22:30 saatleri arasında noter huzurunda yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri ise; Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ve 6 ve 7 bilenler ikramiyelerini bayilerden, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini MPİ şubelerinden ve 10 bilenlerin ikramiyelerini Genel Müdürlüklerden temin etmektedir.

On Numarada dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hâsılata göre belirlenmektedir. Çekilen numaraları grupta bilen çıkmaması durumunda, grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenir. Ama çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmazsa, grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.