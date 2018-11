On Numara sonuçları 5 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de On Numara sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Zengin olmak isteyenler On Numara çekiliş sonuçlarına odaklandı. Peki On Numara en çok çıkan sayılar neler? 5 Kasım 2018 On Numara sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? Şans oyunu tutkunları On Numara sonuçları için heyecanla bekliyor. On Numara nasıl oynanır? İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.