On Numara sonuçları 5 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Şans oyunu tutkunları On Numara çekiliş sonuçlarına odaklandı. 5 Kasım 2018 On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi akşamı gerçekleştireceği çekilişle birlikte On Numara çekiliş sonuçları açıklanacak. Haftanın ilk günü gerçekleşen çekiliş sonuçları için milyonlarca vatandaş, hayaller kurmaya başladı bile. Hatırlanacağı gibi geçen hafta dört kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. 5 Kasım On Numara Sonuçları merakla beklenirken, çekiliş sonuçları Pazartesi akşamı belli olacak. Sonuçların belli olması ile birlikte On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin aşağısında yer alan bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

5 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir

ON NUMARA GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI 29 EKİM 2018

On Numara oyununun 847'nci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yatırdığı belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 318 bin 195 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar, 1, 8, 10, 22, 26, 27, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 60, 61, 67, 70, 73, 77 ve 79 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 847'nci hafta çekilişinde 9 bilen 103 kişi 2 bin 60 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 756 kişi 120 lira 95'er kuruş, 7 bilen 17 bin 467 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 105 bin 696 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 152 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişi sonucunda 6 bilen, 7 bilen, 8 bilen, 9 bilen ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiye alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekiliş ile dağıtılacak ikramiyelerin tutarları, o hafta elde edilen hasılat üzerinden hesap edilir.

İKRAMİYENİZİ ALMAK İÇİN;

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.