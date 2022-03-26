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Yaşam

Önemli uyarı: Çatıdaki suyu bile israf etmeyin

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ülke genelinde bu yıl geçen yıllara göre daha iyi yağış alındığını, barajların dolduğunu fakat susuzluk riskinin bahar aylarından sonra suyun dikkatli kullanılmaması durumunda oluşabileceğini kaydetti. Özdemir, 'Çatıdan akan bir damla suyu harcamamalı, su sarnıçları, depolarda biriktirmeli ve bu suları günlük ihtiyaçlarımızda, bahçelerde, araç yıkamada kullanmalıyız. Bu da bize baraj rezervi gibi olacak.' dedi.

Yeni Şafak26 Mart 2022 Cumartesi 08:22 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 08:22
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Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ülke genelinde bu yıl geçen yıllara göre daha iyi yağış alındığını, barajların dolduğunu fakat susuzluk riskinin bahar aylarından sonra suyun dikkatli kullanılmaması durumunda oluşabileceğini kaydetti. İstanbul'da barajların dolduğunu ancak taşma riskinin olmadığını anlatan Özdemir, 860 milyon metreküp kapasiteli barajlarda bugün 730 milyon metreküp suyun olduğunu söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Su ihtiyacının yeterli olduğunu ancak suyu israf etmemek gerektiğini söyleyen Özdemir, "İstanbul'un su harcaması çok fazla. 20 milyon civarında nüfus ve 5 milyona yakın araç var. Suyu idareli kullanmalıyız, yoksa su hızlı tükenir. Barajların etrafında yerleşim yerleri çoğaldı, ağaç azaldı. Kuraklığın her şartta devam ettiğini bilmemiz, bunun önlemini vatandaş olarak almamız ve suyu idareli kullanmamız lazım. Yağmur suyunu biriktirmeliyiz. Çatıdan akan bir damla suyu harcamamalı, su sarnıçları, depolarda biriktirmeli ve bu suları günlük ihtiyaçlarımızda, bahçelerde, araç yıkamada kullanmalıyız. Bu da bize baraj rezervi gibi olacak" ifadelerini kullandı.

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