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Onların gözünde ‘gün ışığı’ doğdu

Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (Ey-Der) ile birlikte yürüttüğü “Günışığı Projesi” kapsamında “Az gören eğitimi” programına dahil olan Çağla Kıcır ve Furkan Haktanır, eğitimlerle görme yetilerini artırarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.

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Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Muammer Şahin Ortaokulunda öğrenim gören 14 yaşındaki Çağla Kıcır ve 13 yaşındaki Furkan Haktanır “Okulumda Günışığı Projesi” ile aldıkları eğitimler sayesinde görme yetilerini geliştirmeyi başardı. 

AZ GÖRÜYORUM AMA YETENEĞİM ÇOK

Ey-Der Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Binici “Bizim yaptığımız şey, var olan görme potansiyellerini doğru kullanmalarını sağlamak. Bu, görmede bir kas sistemi ve bu kası ne kadar iyi kullanırsanız o kadar iyi geri dönüş alırsınız. Eğitimlerde Çağla’nın müzikal yeteneği ön plana çıktı ve daha detaylı çalışmaya başladık. Çağla güzel sanatlara hazırlanıyor. Furkan da eğitimlerden sonra arkadaşlarıyla futbol oynayıp daha rahat hareket edebiliyor. Amacımız, onların sosyal yaşamlarını daha iyi geçirmelerine katkı sağlamak” dedi. Çağla Kıcır ise “Az görüyorum ama yeteneklerim çok. Önemli olan bu yetenekleri işlevsel hale getirebilmek” diye konuştu.        

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