Ordu'da huzur operasyonunda aranan 10 kişi yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde okul ve kurs binalarının önleri ile çevresindeki elektronik oyun salonlarında, internet kafelerde, okul servis araçlarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu, ailelerin çocukları ile vakit geçirdiği park, bahçe, sahil kenarı işletmeleri gibi yerlerde, ‘Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması’ icra edildi. Yapılan uygulama neticesinde 5 bin 952 şahıs sorgulanırken 101 okul önü, 76 park ve bahçe, 12 metruk bina kontrol edildi. Bu kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken 2 bin 666 araç kontrol edildi. Kontrollerde 63 araca 14 bin 333 TL cezai işlem uygulanırken 25 araç trafikten men edildi. Yetkililer, kamu düzeninin ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi maksadıyla yapılan güven ve huzur uygulamalarına devam edileceğini kaydetti.