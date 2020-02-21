21 Şubat 2020 Cuma 11:47 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:47

Oruç bu yıl ne zaman başlıyor? 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Mübarek üç ayların sonuncusu olan 11 ayın sultan 'Ramazan' Bu yıl nisan ayında başlayacak. Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek. Sene içindeki ayların efendisi olan Ramazan, mubârek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayıdır. Bu ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklîmine girerler.

ORUÇ BU YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise ramazan bayramının birinci günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ FAZİLETLİ OLMASININ SEBEPLERİ

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri şunlardır:

Hidâyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

Cenâb-ı Hakk’ın, “bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü’minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye’yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan ayı, bütün mevsimleri dolaştığından, Müslümanların, her tür şartlar altında Allah’a ihlâs ve teslîmiyetle ibadet ettiklerini göstermektedir.

Bu kadar faziletli bir ayda sevap kazanıp cennete girmek, Cehennemden uzaklaşarak şeytana gâlip gelmek, şüphesiz daha kolaydır. Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan’da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez. O hâlde Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur’ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.

Ashâb-ı Kiram Ramazan’ı büyük bir coşku ve heyecanla yaşar ve bu mânevî havayı evlatlarına da teneffüs ettirirlerdi. Nitekim Hz. Ömer, Ramazan’da sarhoş olan birine:

“−Yazıklar olsun sana! Bizim çocuklarımız bile oruç tutmaktadır” demiştir. (Buhârî, Savm, 47)

ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Allah’ın emirlerinde kulları için pek çok faydalar, yasakladığı şeylerde de pek çok zararlar vardır. Bunlardaki hikmet ve inceliklerin bir kısmı insan aklıyla idrak edilebilirse de, çoğu akılla kavranamaz. Zâten ibadetlerde asıl olan da, Allah’a ihlâsla kulluk etmektir; hikmet ve sebeplerin tesbîti, o kadar mühim değildir. Âlimlerimiz orucun da bilinen ve bilinmeyen sayısız hikmetler ihtivâ ettiğini söyler ve anlayabildikleri bazı faydalarından bahsederler. Onlardan bir kısmı şöyledir:

Nefsi, meylettiği şeylerden alıkoyan ve sabrı öğreten oruç, insanı belli bir irâde ve nefis terbiyesine tâbî tutarak takvâya erdirmektedir. Oruç sâyesinde insan, elindeki nimetlerin kıymetini anlar. Gönlündeki şefkat ve merhamet hisleri artar ve toplumdaki muhtaçları daha iyi fark etmeye başlar. Allah’a karşı hamd ve şükür, kullarına karşı da merhamet ve yardım hisleriyle dolar.

Diğer taraftan, orucun sıhhat açısından da son derece faydalı olduğu, herkesin mâlumudur.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olduğu görülüyor. Ancak bayram sonrasındaki Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri henüz tatile dahil edilmedi.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020